Iga Świątek z geometrii była dobra, ale po maturze wylała trochę łez

- Nie stosowałam innych technik mobilizacyjnych. Po prostu wiedziałam, że jak wyjdę na kort, to niezależnie od tego co czułam wcześniej, skorzystam trochę z energii kibiców i będę czuła to samo. Więc w pewnym sensie zaufałam temu. Jednak wychodząc na kort każdy zawodnik chce wygrać niezależnie od okoliczności. To była dla mnie dziwna sytuacja, kiedy nie musiałam wygrać meczu, aby awansować do kolejnej fazy - powiedziała Świątek na pomeczowej konferencji prasowej .

- Słyszałam o tym i jestem dumna z siebie, że doszłam do takiego etapu, kiedy mój wizerunek będzie widniał na szkole. Mam nadzieję, że to zainspiruje dzieci do uprawiania sportu. Na pewno jak wrócę do domu, to pojadę do tej szkoły, aby to zobaczyć. Jednak większość życia spędziłam w Warszawie i tam chodziłam do szkoły, czy grałam w tenisa, więc w Raszynie nie miałam okazji uczęszczać do szkoły. Teraz trochę to nadrobię - zakończyła Świątek.