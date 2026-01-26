Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek z awansem, tak potraktowali ją Australijczycy. Wytknęli Polce jedno

Aktualizacja

Bez większych problemów Iga Świątek poradziła sobie w 1/8 finału z Maddison Inglis. Polka wygrała po trwającym 73 minuty pojedynku 6:0, 6:3, a w ćwierćfinale zmierzy się w hicie z Jeleną Rybakiną. Tuż po meczu Polka znalazła się w centrum zainteresowania mediów w Australii. Tamtejsi dziennikarze wytknęli Raszyniance jedno. W Melbourne w pewnym momencie zawrzało.

W Australii zrobiło się głośno o postawie Igi Świątek
W Australii zrobiło się głośno o postawie Igi ŚwiątekABACA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Dla Maddison Inglis już sam awans do 4. rundy Australian Open był gigantycznym sukcesem. Nic więc dziwnego, że 168. zawodniczka rankingu WTA skazywana była na pożarcie w 1/8 finału przez Igę Świątek.

Błyskawiczne zwycięstwo Świątek nad Inglis. Poruszenie w Australii

Zgodnie z przewidywaniami, wiceliderka rankingu WTA kompletnie zdominowała reprezentantkę gospodarzy, nie dając jej niemal dojść do głosu. Pierwszy set potrwał zaledwie 32 minuty i zakończył się wynikiem 6:0. Dla Polki był to już 33. "bajgiel" w historii występów na wielkoszlemowych turniejach.

Ku radości publiki zgromadzonej w Melbourne, a w szczególności Maddison Inglis, drugi set zaczął się od straty serwisu przez Świątek. Reakcja Australijki na pierwszego wygranego gema była bezcenna.

Polka na szczęście nie dała wybić się z rytmu i od tamtej pory wygrała cztery gemy z rzędu. W szóstym gemie rywalka znów miała okazję do świętowania - po raz pierwszy wygrała swoje podanie. Nie miało to jednak większego wpływu na końcowy wynik rywalizacji.

    Tak Australijczycy potraktowali Świątek. Wrócili do "dramy"

    Dokładnie 73 minut potrzebowała Iga Świątek, żeby domknąć kwestię awansu do ćwierćfinału. Raszynianka wygrała 6:0, 6:3, a jej występ wywołał niemałe poruszenie w australijskich mediach.

    Bezlitosna Świątek eliminuje Australijkę
    brzmiał jeden z tytułów na stronie "The Age"

    "Polka Pokonała Maddison Inglis 6:0, 6:3 po bardzo szybkim meczu. Inglis momentami grała całkiem solidnie, ale Świątek to jednak zupełnie inna klasa" - wystawili Idze Świątek laurkę dziennikarze australijskiego oddziału "ESPN".

    "Światowa 'dwójka' triumfuje po telewizyjnej sprzeczce z australijską stacją, w tle zabawne zachowanie miejscowej zawodniczki" - tak zatytułowali materiał poświęcony triumfowi Raszynianki dziennikarze australijskiego "Fox Sports". Chodziło o odrzuconą prośbę o zmianę w harmonogramie. Raszyniance zależało na grze w sesji porannej. "Sprzeczka" wywołała w Melbourne poruszenie, co wytknęli dziennikarze.

    "Australia stanęła murem za miejscową kwalifikantką Maddison Inglis, ale po przedmeczowych zawirowaniach światowa "dwójka" Iga Świątek okazała się zdecydowanie zbyt mocna na Rod Laver Arena" - czytamy dalej.

    Tym samym wiceliderka rankingu WTA uzupełniła grono ośmiu najlepszych tenisistek w Australian Open. W ćwierćfinałe zmierzy się w hicie z Jeleną Rybakiną.

