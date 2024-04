Iga Świątek przemówiła w mediach. Padły znaczące słowa o Nadalu

Nasza gwiazda po triumfie przeciwko niżej notowanej zawodniczce odpowiedziała na kilka pytań dziennikarzy. Polka odniosła się do swojego ostatniego meczu i zwróciła uwagę na warunki panujące w stolicy Hiszpanii. "Jestem zadowolona z mojego występu, zwłaszcza ze sposobu, w jaki utrzymywałam intensywność od początku do końca. Byłam spokojna i bardzo pewna siebie. Jedyne, o czym myślałam, to wiatr, czasami można go poczuć na korcie. Nie wiedzieliśmy, czy zagramy z zamkniętym dachem. Byłam przygotowana na każdy scenariusz. Wydawało mi się, że jest trochę jak Roland Garros 2020 z powodu dzisiejszej pogody. Wiedziałam, że mogę grać dobrze w tych warunkach"- wyjawiła raszynianka, cytowana przez portal "puntodebreak.com".