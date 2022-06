Iga Świątek wzruszona po awansie do finału French Open. "Dziękuję Wam!"

Iga Świątek awansowała do finału French Open w niesamowicie imponującym stylu, bo pokonała Darię Kasatkinę błyskawicznie 6:2, 6:1. Tuż po meczu udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiadała o emocjach towarzyszących jej drugiemu już w karierze awansowi do finału wielkoszlemowej imprezy na kortach Rolanda Garrosa.

- To dla mnie specjalny, wyjątkowy moment, jestem bardzo emocjonalną osobą, więc nie będę dużo mówić, ale kocham grać w Paryżu. Kocham was. Łatwiej jest grać mecze, gdy czujesz wsparcie kibiców. Dziękuje wam! - krzyknęła Świątek po polsku do kibiców. Po czym dodała: - Przez pandemię przez dłuższy czas graliśmy bez kibiców i dopiero od pewnego czasu znów mogę cieszyć się ich obecnością na nowo.

Iga Świątek: Do każdego meczu podchodzić tak samo

Prowadząca rozmowę ze Świątek Marion Bartoli próbowała dociec, jak Świątek szykowała się do starcia o taką stawkę. - Staram się podchodzić do każdego meczu tak samo. Nie mogę myśleć, że jakiś mecz jest jednym z najważniejszych w sezonie - podkreślała Polka.

Była francuska tenisistka pytała też Świątek o jej podziw dla Rafaela Nadala, który przecież jest od lat legendą French Open, a w tym roku zaimponował na kortach Rolanda Garrosa wspaniałym meczem z Novakiem Djokoviciem. - Rafa inspiruje mnie zarówno na korcie, jak i poza kortem. Jego sukcesy nie zmieniły go jako człowieka - podkreślała Świątek.

Chwilę później, w wywiadzie dla stacji Eurosport Polka mówiła już o przygotowaniach do finału.

- Mam nadzieję, że będę miała przed finałem jakieś zajęcie, które oderwie mnie od tenisa. Chcę się dobrze zregenerować, bo czuję, że ten turniej robi się bardzo długi - nie ukrywała.

O samym meczu półfinałowym z Kasatkiną trudno było długo rozprawiać, skoro był tak błyskawicznie rozstrzygnięty przez Polkę. - Byłam przygotowana na jej grę. Pomyślałam, że jej głównym celem jest sprawienie, by ten mecz był fizycznym starciem i starałam się temu zapobiec. Czułam się pewnie na korcie - nie ukrywała Świątek.