Na razie powstały dwa sezony i wszystko wskazuje na to, że nie będzie trzeciego. Tenisowa produkcja nie sprzedawała się tak dobrze jak zrobione przez tego samego giganta dokumenty o Formule 1 czy golfie. Skąd to mogła wynikać?

"Szczerze to byłam zaangażowana tylko w pierwszy sezon. Nie mam na to pytanie odpowiedzi" - mówiła 22-letnia raszynianka na konferencji prasowej po zwycięstwie z Noskovą .

"Byłam zaangażowana tylko przy pierwszym sezonie i muszę powiedzieć, że to był dla mnie w pewnym rodzaju testu, czy będę w stanie komfortowo opowiadać o swoim życiu i to tak otwarcie. Wydaje mi się jednak, że to był dobry pomysł, ale jednocześnie to było wiele różnych i skomplikowanych opowieści, które trudno przedstawić w kilku odcinkach" - dodała.