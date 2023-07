Iga Świątek wyznaje ws. Sabalenki. Jednej rzeczy nie jest w stanie pojąć

Iga Świątek przyjechała do Warszawy uskrzydlona dobrą grą na Wimbledonie . Na brytyjskich kortach trawiastych polska tenisistka udowodniła, że i na tej nawierzchni jest niezwykle groźna, docierając - po raz pierwszy w karierze - aż do ćwierćfinału. W boju o półfinał musiała jednak uznać wyższość Ukrainki - Eliny Switoliny .

WTA Warszawa. Iga Świątek o rywalizacji z Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną

W medialnym przekazie wielu ekspertów Iga Świątek i Aryna Sabalenka tworzą - do spółki Jeleną Rybakiną - "wielką trójkę" porównywaną do rywalizacji Rogera Federera , Rafaela Nadala oraz Novaka Djokovicia . Nasza tenisistka odniosła się do tej kwestii w rozmowie z portalem Przegladsportowy.onet.pl. Jak otwarcie przyznała, sama ma problem ze zrozumieniem tego typu porównań.

Przyznam, że to było dla mnie specyficzne, bo nie do końca rozumiałam, jaki cel mają te pytania. Wiadomo, że media też funkcjonują w taki sposób, żeby przyciągnąć widzów i tworzenie takiej kobiecej wielkiej trójki na pewno w tym pomoże i na pewno jest ciekawe dla kibiców, ale myślę, że my, a na pewno ja, rozwijamy się, idąc swoją drogą, niezależnie od tego, co się dzieje z innymi zawodniczkami

- Wiem, że Aryna w pewnym sensie ma taki ogromny cel, ją motywuje to, że jestem teraz przed nią. Mnie też motywuje to, że ktoś mnie goni. Obie mamy super sezon w tym roku i gramy naprawdę solidnie, więc to są powody dla nas ku temu, by jeszcze lepiej trenować, jeszcze lepiej pracować i być jeszcze bardziej profesjonalnym. Jeśli chodzi o wielką trójkę, to nazewnictwo jest takie pochopne, bo w męskim tenisie Djoković, Federer i Nadal osiągnęli jednak "trochę" więcej niż my - stwierdziła Iga Świątek.