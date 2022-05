Iga Świątek wyznaje: "To mnie uderzyło"! Teraz Polka musi uważać

Oprac.: Tomasz Brożek Iga Świątek

W piątkowe popołudnie broniąca tytułu w Rzymie Iga Świątek powalczy o awans do półfinału. Jej rywalką będzie Kanadyjka rumuńskiego pochodzenia - Bianca Andreescu. Przed meczem obie tenisistki podchodzą do siebie z szacunkiem. Polka wyznała także, co uderzyło ją w postawie dzisiejszej oponentki.

Zdjęcie Turniej WTA w Rzymie. Iga Świątek w akcji / ANSA via ZUMA Press / Newspix