Iga Świątek wyznaje gorzką prawdę. Chodzi o turnieje tenisowe w Polsce

To nie jest tak. Po prostu dużo więcej słyszałam o tym turnieju niż o innych. Tata właściwie o tym ze mną nie rozmawiał tak konkretnie, bo wiedział, że muszę się skupić na grze. To była jego praca, żeby zorganizować ten turniej, ale wiadomo, jak żyje się razem, to słyszy się jakieś nagrania o problemach i na pewno nie jest łatwo zorganizować takie wydarzenie w Polsce.

~ Iga Świątek