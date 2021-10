20-latka w najnowszym, poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA race, decydującego o prawie udziału w turnieju w Guadalajarze zajmowała piąte miejsce i choć awans do turnieju Finals uzyskuje osiem czołowych tenisistek, musiała nerwowo zerkać za siebie. Miała bowiem bardzo małą przewagę nad czyhającymi za plecami Marią Sakkari, Garbine Muguruzą, Paulą Badosą i Ons Jabeur.

Wszystkie wymienione zawodniczki grały lub będą grać w turniejach, podczas, gdy Polka - nie. To oznaczało, że w przypadku udanych występów mogły ją wyprzedzić. I tak się w przypadku niektórych stało - w wirtualnym zestawieniu przegoniła ją, dzięki dobrej grze w Moskwie Greczynka, Maria Sakkari.



Reklama

Iga Świątek zagra w WTA Finals

Okazuje się jednak, że Świątek nie będzie dłużej musiała śledzić poczynań przeciwniczek w napięciu. Sezon przedwcześnie zakończyła bowiem liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty, która była już pewna miejsca w WTA Finals. To oznacza, że pewna gry stała się Iga Świątek, dla której będzie to debiut w imprezie.



- To była dla mnie trudna decyzja, ale na pierwszym miejscu muszę postawić potrzeby swojego ciała i regenerację po sezonie 2021. Zależy mi również na przygotowaniach do australijskiej części zmagań w kolejnym roku - wyjaśniała Barty.



Tenisitki pewne występu w turnieju WTA Finals w Guadalajarze (10-17 listopada):



- Aryna Sabalenka,

- Barbora Krejcikova,

- Karolina Pliskova,

- Iga Świątek,

- Maria Sakkari,

- Garbine Muguruza



TC