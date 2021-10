20-latka jest aktualnie numerem cztery światowego rankingu. Awans na tak wysoką pozycję świętowała przed tygodniem. Jak podkreślała, nie zmienia to jej podejścia do codziennej pracy, choć jest bardzo miłym dodatkiem. Wysoka lokata, w połączeniu z faktem, że w zbliżającej się imprezie w Indian Wells nie wystartuje kilka uznanych tenisistek sprawia, że Świątek liczyć może na bardzo wysokie rozstawienie.

Aryna Sabalenka z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa

W Stanach Zjednoczonych nie wystąpią między innymi liderka rankingu, Ashleigh Barty, która w komunikacie przekazała, że potrzebuje odpoczynku. Zabraknie także wiceliderki, Aryny Sabalenki, która miała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.



To oznacza, że jedyną wyżej notowaną zawodniczką od Świątek będzie Karolina Pliskova (nr 3). Polka zostanie tym samym prawdopodobnie rozstawiona z "dwójką". Co ciekawe, będzie to jej debiut w imprezie. W 2019 roku startowała jedynie w kwalifikacjach. Przed rokiem turniej się nie odbył.



TC

