Iga Świątek w minionym tygodniu walczyła z reprezentacją Polski o awans do turnieju finałowego Billie Jean King. Nasze tenisistki zadanie wykonały, bowiem zapewniły sobie bilety na listopadowe zawody w Sewilli. Dumy z wyniku zespołu nie kryła pierwsza rakieta świata. Iga Świątek długo jednak nie celebrowała sukcesu drużyny, bowiem po meczach w Biel udała się do Stuttgartu. Tam rozpoczął się kolejny prestiżowy turniej rangi WTA w tym sezonie. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego jest faworytką do zwycięstwa w rozgrywkach. 22-latka stoi bowiem przed szansą wygrania trzeciego tytułu z rzędu w Niemczech.

Reklama