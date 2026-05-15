Iga Świątek wyrzucona przez Switolinę w Rzymie, ale co stało się potem. Jest komunikat WTA
Iga Świątek pierwszy raz w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju. Polka dokonała tego na kortach, które zna i uwielbia na równi z tymi paryskimi. W owym półfinale Iga na Camp Centrale mierzyła się z Eliną Switoliną. Nie było to spotkanie jednostronne, ale ostatecznie Iga Świątek przegrała 4:6, 6:2, 2:6. Po meczu pojawił się komunikat WTA. "Finał w Rzymie zaklepany" - czytamy.
Iga Świątek po zatrudnieniu Francisco Roiga w roli szkoleniowca zdaje się wracać na dobre tory. Polka po trudnym pod względem wyników i zdrowia kwietniu wykonuje bardzo wyraźne kroki do przodu. Dzieje się to podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie, a więc na kortach, które Iga uwielbia.
Widać to gołym okiem. Oprócz pierwszego meczu Polka z kolejnymi rywalkami radziła sobie w stylu, do którego przyzwyczaiła kibiców w latach 2022 - 2024, a więc szybko i boleśnie dla rywalek. Dwie z przeciwniczek to zawodniczki o naprawdę znaczącej renomie w świecie tenisa.
Świątek odpada z turnieju w Rzymie. Komunikat WTA
Mowa oczywiście o Naomi Osace oraz Jessice Peguli. Po pokonaniu Amerykanki przyszedł czas na pierwszy w tym sezonie półfinał. W tym Iga mierzyła się z waleczną Eliną Switoliną, która wyrzuciła Jelenę Rybakinę. Tę waleczność widać było w nocy z czwartku na piątek na korcie.
Ukrainka ostatecznie wygrała 6:4, 2:6, 6:2 i to ona zagra z Coco Gauff w sobotnim finale. Po meczu pojawił się komunikat WTA, bolesny dla Igi. "Bilet do finału w Rzymie zaklepany. Elina Switolina walczyła z całych sił, aby pokonać Igę Świątek w trzech setach" - czytamy w mediach społecznościowych.
Przed Igą Świątek teraz kilka dni odpoczynku, później powrót do treningów i początek przygotowań do Roland Garros. Występ w Rzymie bez wątpienia dodał kibicom Polki wiele optymizmu przed wizytą w Paryżu.