Iga Świątek wyróżniona. Dawnym gwiazdom się to nie podoba

Podczas Rolanda Garrosa plan gier budził bardzo duże kontrowersje. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że kobiety były w zasadzie nieobecne podczas sesji wieczornych. Szefowa imprezy, Amelie Mauresmo zaliczyła przy tym mocno niefortunną wypowiedź twierdząc, że "tenis kobiecy jest mniej atrakcyjny niż męski". Szybko się z niej wycofała, ale czasu cofnąć już nie mogła - echa tych słów poniosły się w świat.

Iga Świątek wyróżniona. Nie wszystkim się to podoba

Organizatorzy Wimbledonu nie popełnili tego błędu. Bardzo szybko zdecydowali się uhonorować liderkę rankingu WTA, Igę Świątek, przydzielając jej mecz pierwszej rundy z Janą Fett do kortu centralnego. Tuż po losowaniu drabinki toczyły się jednak dyskusje, czy postawić na to spotkanie, czy może starcie Simony Halep z Karoliną Muchovą. Rumunka wygrała imprezę w 2019 roku. Ostatecznie postawiono na Polkę, co niektórym bardzo się nie spodobało.

Darren Cahill, w przeszłości pracujący z Halep stwierdził, że na korcie głównym powinna grać właśnie Simona. - Koronawirus odarł nas z turnieju w 2020 roku, a w ubiegłym Halep nie mogła grać z powodu kontuzji. Wtedy to Ashleigh Barty dostąpiła honoru gry na korcie centralnym. W momencie, gdy zakończyła karierę, powinien on przypaść Simonie - ocenił w mediach społecznościowych.

Do jego opinii przychylił się między innymi Andy Roddick. - To powinna być Simona Halep - napisał. W gronie tych, którym nie spodobało się wyróżnienie Świątek jest też Kim Clijsters, która dodała przy tym, że sporym wydarzeniem mogłoby być uhonorowanie powracającej po przerwie Sereny Williams.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Polsacie

