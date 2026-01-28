Iga Świątek wypunktowana, brutalna diagnoza. "Nie potrafi się pozbierać"

W środę na korcie centralnym tenisowego kompleksu Melbourne zaplanowano cztery ćwierćfinałowe mecze singlowe, ale kibice nie doczekali się wielkich widowisk. Iga Świątek poległa z Jeleną Rybakiną, w drugim secie urywając tylko jednego gema, Amanda Anisimova przegrała z Jessicą Pegulą (obe te spotkania trwały po 95 minut), Lorenzo Musetti skreczował po wygraniu dwóch partii przeciwko Novakovi Djokoviciowi, a Ben Shelton nie miał szans z Jannikiem Sinnerem.

Spotkanie Polki z Kazaszką otwierało sesję dzienną, kilka godzin po jego zakończeniu ekspert Eurosportu Mats Wilander zaczął wydawać pierwsze oceny, podkreślając że nasza rodaczka popełniła wiele błędów. Jeszcze później, w kończącym przekaz telewizyjny na żywo programie "Courtside" były szwedzki tenisista wrócił do tematu.

Zanim zabrał głos, inna ekspertka, była siódma rakieta świata Barbara Schett przypomniała, że Raszynianka wygrała Wimbledon, czego niewielu się spodziewało, ale już na Australian Open "nigdy nie osiągała większych sukcesów". Jak na razie szczytem pozostanie półfinał z 2025 roku.

Mocne słowa o grze Igi Świątek na antenie Eurosportu. Dwa zarzuty

Po niej mikrofon przejął Wilander. Jak zawsze skupiał się na jakości konkretnych typów zagrań. - Widzę pewne problemy u Świątek, na pewno forhend. Stara się odbijać nim z całej siły. Kiedy ktoś gra ci piłki mocno jak Rybakina, nie możesz starać się odpowiedzieć tym samym, uderzać z całej siły. Może zamiast tego trzeba spróbować zagrać po linii, najwyżej spudłujesz. Nie można odpowiadać tylko siłą na siłę. Tak może Świątek powinna grać na kortach ziemnych, może również na trawiastych, ale nie na twardych - powiedział.

To zarzut, który słyszeliśmy z ust wielu ekspertów już w przeszłości, zwłaszcza po kolejnych porażkach z Jeleną Ostapenko. 61-latek zwrócił też uwagę na inny aspekt, który bardziej dotyczy sfery mentalnej. Niektórzy powiedzieliby, że to może być kamyczek do ogródka Darii Abramowicz.

Problem polega też na tym, że nie potrafi się pozbierać, gdy jej nie idzie

To także teza, która nie jest żadną nowością w przestrzeni medialnej. Konieczność jej powtarzania może jednak martwić fanów.

Iga Świątek w meczu z Jeleną Rybakiną MAHMUD HAMS AFP

Tenis. Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTA COREY SIPKIN / AFP AFP

Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian Open LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Gorąca dyskusja w studiu Polsatu Sport! "Potrzebny był ktoś, kto ma jaja i zatrudni Papszuna". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport