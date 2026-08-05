Iga Świątek wyprzedziła Rosjankę. Zmiana na czele. A za plecami Gauff

Dobrze zorientowani fani tenisa dobrze znają określenie "piekarni". Jeśli pada w kontekście Igi Świątek, to oznacza to, że "poczęstowała" ona swoją przeciwniczkę "bagietką" lub "bajglem", czyli odpowiednio albo wygrała seta rezultatem 6:1 lub 6:0. We wtorek w Montrealu obejrzeliśmy ten drugi wariant, bo Polka pokonała Sarę Bejlek 6:0, 6:3 w godzinę i 35 minut.

Pierwsza partia poszła gładko, tylko w dwóch gemach Czeszka była w stanie podjąć nieco "bliższą" walkę.

Tym samym dla Raszynianki była to 21. w tym roku partia wygrana do zera lub jednego. Doskoczyła od tym względem do pierwszego miejsca Mirry Andriejewej, teraz dzielą tę pozycję. Tuż za nimi są Coco Gauff i Diana Sznajder (po 18), Iva Jović (17) i Elina Switolina (16).

Poniżej wpis profilu Tennis Bakery z 14 lipca. Od tamtej pory zaszły właśnie dwie zmiany - Świątek właśnie wysunęła się na czoło stawki, a swoją lokatę poprawiła Sznajder. 30 lipca miała 6:1 z Anastazją Potapową, a we wtorek z Rebeccą Sramkovą.

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W tym roku Świątek wygrała 6:0 z Elisabettą Cocciaretto, Karoliną Muchovą, Kaylą Day, Janice Tjen i Maddison Inglis, a 6:1 - oprócz Bejlek - z Karoliną Pliskovą, Taylor Townsend, Emerson Jones, Jessicą Pegulą, Naomi Osaką, Caty McNally, Darią Snigur, Darią Kasatkiną, Anną Kalinską, Mayą Joint oraz również z Cocciaretto.

Iga Świątek dystansowała się od "piekarni". "Chcę okazywać szacunek przeciwnikom"

- Widziałam na Twitterze profil "Piekarnia Igi Świątek" - mówiła tenisistka w 2022 roku. - To całkiem zabawne, ale nie skupiam się na tym w trakcie gry - podkreśliła.

- Nie chcę rozmawiać o "piekarni". Twitter może o tym mówić, ale ja skupię się na tenisie. Naprawdę rozumiem, dlaczego ludzie to robią, bo to świetna zabawa, a tenis to rozrywka i tak dalej. Ale z punktu widzenia zawodników, chcę okazywać szacunek moim przeciwnikom. Nie widać tego, co dzieje się za kulisami. Czasami nie jest łatwo grać takie mecze, a czasami nie jest to łatwe również dla przeciwników - to już słowa z 2023 roku.

W tourze ATP prym w tej kwestii wiedzie zwycięzca Rolanda Garrosa Alexander Zverev (16). Dalej są Rafael Jodar i Jannik Sinner (po 15), Felix Auger-Aliassime (12) i Learner Tien (11).

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Coco Gauff RYAN LIM AFP





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