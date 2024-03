Iga Świątek wyprzedziła legendę. Kapitalne wieści. "Liderka"

Teraz jest już o krok od sięgnięcia po zwycięstwo w turnieju Indian Wells. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu w znakomitym stylu pokonała Martę Kostjuk, awansując do finał u. Świątek wygrała to spotkanie 6:2, 6:1.

Iga Świątek wyprzedziła Serenę Williams

Po meczu ciekawą statystyką podzielił się serwis OptaAce. Według danych portalu statystycznego Świątek dotarła do finału w 10 z 27 turniejów rangi WTA 1000, w których brała udział.

To oznacza, że Polka dotarła do finału aż w 37% przypadków. To najwyższy wynik w historii, odkąd w 2009 roku rozgrywane są zawody w takim formacie. Świątek wyprzedziła pod tym względem Serenę Williams (36,7%).