Iga Świątek wypowiedziała to na głos. Ogromny ciężar, wciąż z tym walczy

Iga Świątek opowiedziała o ogromnym ciężarze

Pojawił się wątek dotyczący tego, że kiedy Świątek zaczynała swoją przygodę z tenisem, jedynym polskim źródłem odniesienia była dla niej Agnieszka Radwańska. Teraz młodszych tenisistek jest więcej, ale to właśnie liderka rankingu WTA siłą rzeczy znalazła się na świeczniku i jest inspiracją dla młodych zawodniczek w ojczyźnie. Polka zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym jest podtrzymywanie tego ognia i zachęcanie kolejnych dzieciaków do gry.

Associated Press / © 2024 Associated Press

"Grałam swój najlepszy tenis w całym turnieju" - Świątek o triumfie w Rzymie. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek o swojej pewności siebie

Iga Świątek przyznała, że ma bardzo duży problem z perfekcjonizmem , który wpływa na jej samopoczucie również w kontakcie z tym, co dzieje się w sieci. Opowiedziała, że bardzo chciałaby, by wobec sportowców odnoszono się z większą empatią, bo przecież też są tylko ludźmi i mają prawo popełniać błędy.

Tomasz Wiktorowski zapytał swojej podopiecznej, czy czuje się pewna siebie przed wyjściem na kort, na co ona odpowiedziała, że "to zależy". Trener dodał, że kiedyś cały sztab wierzył w nią za nią przed tym nim weszła na kort, by mogła poczuć się pewniej. Wyjawił też, że to, co widzi teraz, jej pewność siebie dziś, jest spełnieniem marzenia. Świątek przyznała, że owszem, na pewno czuje się bardziej pewnie niż kiedyś, ale wciąż można to poprawić.