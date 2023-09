22-letnia raszynianka po US Open, w którym odpadła w IV rundzie, przegrywając z Jeleną Ostapenko, wróciła na dwa tygodnie do Polski. Tę mimo wszystko nieoczekiwaną przerwę wykorzystała na tydzień odpoczynku i spotkań ze znajomymi oraz tydzień przygotowań do zbliżających się turniejów w Azji.

Turnieje w Azji nie kolidują z terminem wyborów

Oznacza to jedno, że stanie przed możliwością wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. I z tego prawa skorzysta. - Będę wtedy w Polsce. Turniej w Pekinie w najlepszym wypadku (jeśli Polka dojdzie do finału - przyp. red.) zakończy się 8 października. Oczywiście, że zagłosuję - zapowiedziała Świątek.

Świątek: Pozostaję apolityczna

- Nie będę teraz się wypowiadać o polityce. Zdążyliście zauważyć, że pozostaję apolityczna, więc chciałabym żebym moim tenisem łączyła ludzi. Gdybym wypowiedziała się politycznie, powiedziała na kogo głosuję, to byłby wielki podział w kraju niż to łączenie - mówiła. - Zagłosuję, bo uważam to za obywatelski obowiązek i myślę, że każdy świadomy Polak powinien tak zrobić i ogromnie do tego zachęcam - dodała.