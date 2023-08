Pierwszy raz zobaczyłam ją podczas US Open w 2018 roku, kiedy pokonała Petrę Kvitovą. Pomyślałam wtedy, że jeśli tylko będzie potrafiła znaleźć odpowiedni timing do jej siły, to będzie trudna do pokonania. Jeśli w Montrealu dostalibyśmy finał jej ze Świątek, to byłoby wspaniale. Jedna z nich pewnie wygra drugi turniej wielkoszlemowy w roku, a gdy tak się stanie, to prawdopodobnie będzie numerem jeden na koniec sezonu

~ stwierdziła Martina Navratilova