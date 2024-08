Iga Świątek wylądowała "w piekle". Koszmar na korcie, to było nadludzkie

Piekło się rozstąpiło, Świątek i Zheng zostawiły mnóstwo zdrowia na korcie

Niestety w czwartek nastała powtórka z tej niechcianej rozrywki. Wprawdzie synoptycy uspokajali, że w porze meczu Polki będzie to dzień "tylko" z 28-29 stopniami Celsjusza, ale jak wiemy, jest to pomiar powietrza zmierzony w miejscu zacienionym. W pełnym słońcu, i biorę za te słowa pełną odpowiedzialność, słupki rtęci z pewnością zamykały się na maksimum swojej skali.

Żal mi było kibiców, siedzących na dwóch z czterech okazałych trybun. Wiecie, co jest najbardziej pożądanym rekwizytem w takich warunkach? Wszystko, co można tylko wykorzystać do wachlowania się, choć i tak pod spływa po skroniach. No i jeszcze parasole, które w takich warunkach mogą być wykorzystane dokładnie do tego, co wynika z ich nazwy - ochrony przed słońcem. Zabójczym słońcem.