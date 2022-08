Iga Świątek wyjaśniła przyczynę wpadki! "Bez tego bym sobie poradziła"

Liderka rankingu WTA już w pierwszym secie musiała uznać wyższość rywalki i zmuszona została do odrabiania strat. Ostatecznie udało jej się wyrównać stan pojedynku, ale w decydującej jego odsłonie przegrała 5:7, żegnając się tym samym z turniejem w Toronto. Była to szósta porażka Świątek w tym sezonie (na 54 spotkania), lecz - co godne odnotowania - trzecia tego lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inspirują się Igą Świątek. One wystąpią na ME do lat 12 w Gdyni. WIDEO INTERIA.TV

Iga Świątek po porażce w Toronto

Agresywnie grająca Haddad Maia znalazła sposób na tenis Polki. 21-latka po spotkaniu była pełna uznania dla postawy rywalki, choć wskazała też czynnik, który przeszkadzał jej w rozwinięciu skrzydeł.

Reklama

- Myślę, że na początku spotkania miałam problem ze znalezieniem własnego rytmu - podsumowywała Świątek, tłumacząc to faktem, że Brazylijka jest leworęczna, do czego dopasowanie się sprawiało jej trudności.

- Do tego doszedł wiatr. Myślę, że bez niego bym sobie poradziła. To było szalone - dodała, odnosząc się do wymagających warunków na korcie.