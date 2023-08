Iga Świątek wygrywa na Iga Stadium. Udany początek turnieju w Kanadzie

Świątek przystępowała do spotkania po warszawskim turnieju WTA. Rozpoczyna w Kanadzie serię trzech turniejów US Series zwanych także US Swing. Po Montrealu będzie występ w Cincinnati (14 - 20 sierpnia), a potem US Open w Nowym Jorku (28 sierpnia - 10 września).

W pierwszym secie niespodziewane kłopoty Świątek

Przebieg pierwszego seta spotkania w Montrealu mógł zaskoczyć. Świątek miała w nim trudniejsze momenty, była jak na siebie mało regularna, nie trafiła piłką w kort, szczególnie z forhendu. Trochę się tym ona i jej sztab denerwował (Tomasz Wiktorowski wrócił już z urlopu). Ale to była przecież pierwszy mecz nowego turnieju, rozgrywanego w warunkach do których trzeba było się przyzwyczaić.

Adaptacja do nowych warunkach trochę potrwała. Pierwszy set trwał ponad godzinę. Nie należał do serwujących, bo doszło do aż czterech przełamań, ale po dwóch z obu stron. Rozstrzygnięcie nastąpiło w tie-breaku. Świątek przegrywała 0:2, ale to od tego momentu, jakby widząc niebezpieczeństwo, wspięła się na wyższy poziom. Wyrównała, a potem wychodziła na jednopunktowe prowadzenie - 4:3, 5:4, 6:5. Nie wykorzystała jednej piłki setowej, ale przy drugiej zmusiła Pliskovą do błędu z backhandu. Najgorsze miała już za sobą.