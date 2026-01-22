Iga Świątek wygrała z Bouzkovą i dokonała wielkiej rzeczy. Awans na podium w zasięgu
To był dobry dzień dla Igi Świątek. Polka bez większych problemów pokonała Marię Bouzkovą w II rundzie Australian Open i tym samym zapewniła sobie miejsce w rundzie III. Dla wiceliderki rankingu WTA to nie tylko dążenie powoli ku najwyższym celom w tym turnieju, ale również kolejny rekord w jej karierze. Takim wynikiem, jak ona, nie może pochwalić się żadna obecnie grająca tenisistka. Świątek za to niebawem może zawalczyć o podium.
Iga Świątek prze do przodu w tegorocznym Australian Open. Pokonała Marie Bouzkovą 6:2, 6:3, pokazując dobre elementy w swojej grze, również te, z którymi w ostatnim czasie miała problemy, jak serwis czy gra przy siatce. Jej rywalką w III rundzie będzie Anna Kalinska.
Iga Świątek zatriumfowała i znów jest najlepsza
W meczu z Bouzkovą Iga Świątek pokazała, że wie, nad czym chce pracować w swojej grze i skoro miała taką okazję, starała się pokazywać z lepszej strony przy serwisie oraz w grze przy siatce - obu tych elementów bardzo brakowało wielu kibicom i ekspertom. Polka pewnie zameldowała się w III rundzie Australian Open, a tam czeka na nią niełatwa zawodniczka - z Kalinską Świątek ma bilans dwóch zwycięstw i jednej porażki.
Wygrana z Bouzkovą to jednak nie wszystko. Dzięki temu zwycięstwu Świątek pokazała swoją niezwykłą regularność i tym samym zaliczyła aż 24 trzecie rundy w turniejach wielkoszlemowych bez żadnej przerwy! Żadna z obecnie grających tenisistek nie może pochwalić się takim wynikiem.
Iga Świątek walczy o podium
Do rekordu świata Świątek jednak jeszcze trochę brakuje. W klasyfikacji wszech czasów związanej z dotarciem do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju wciąż królują zawodniczki, które zakończyły już swoją przygodę sportową. Świątek może jednak już podczas Rolanda Garrosa wskoczyć na podium.
Trzecie miejsce w klasyfikacji zajmuje była liderka rankingu tenisistek, Arantxa Sanchez Vicario z 25 osiągniętymi III rundami. Świątek do tego, by stanąć obok niej, brakuje dwóch triumfów w kolejnym wielkoszlemowym turnieju, czyli podczas French Open.
Drugie i pierwsze miejsce są już jednak nieco oddalone. Pozycję wiceliderki zajmjue Conchita Martinez z 30. III rundami na koncie, a nad wszystkimi góruje rekordzistka w tej kategorii, Martina Navratilova, której udało się z rzędu osiągnąć aż 35 III rund turniejów wielkoszlemowych. To pokazuje, jaką regularnością mogła poszczycić się legenda kobiecego tenisa. Świątek stać na to samo, ale by to osiągnąć, musi jeszcze sporo grać, a przy tym nie zrezygnować z żadnego z najważniejszych turniejów w kalendarzu.