Iga Świątek to postać doskonale znana fanom sportu. Polka pierwszy raz w karierze liderką światowego rankingu kobiecego tenisa została w kwietniu 2022 roku. Wówczas na swoim koncie miała zaledwie jeden wielkoszlemowy tytuł i z pewnością nie spodziewała się tego, jak znakomicie potoczy się w kolejnych latach jej kariera. Obecnie 22-letnia raszynianka jest czterokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie powiększy swoją kolekcję trofeów nie tylko o nagrodę zdobytą na imprezie tej rangi, ale również o krążek wywalczony na nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wielu ekspertów twierdzi bowiem, że Polka ma szansę nie tylko na indywidualny medal, ale również wraz z partnerem może zdobyć dla swojego kraju krążek w grze mieszanej.

Nasza tenisistka ma za sobą znakomite rozpoczęcie sezonu. Co prawda nie udało jej się wygrać Australian Open, jednak sięgnęła ona po końcowe trofeum podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju. Na kolejny sukces 22-latka nie musiała długo czekać. Podczas turnieju tej samej rangi w Indian Wells pokonała ona bowiem wszystkie rywalki, które stanęły na jej drodze i zdobyła 19. w karierze tytuł. Imponujące trofeum, które otrzymała Polka w niedzielny wieczór, to jednak niejedyna nagroda. Na jej konto po turnieju w Indian Wells trafi bowiem spora sumka. Choć Świątek nie ujawniła, na co przeznaczy ciężko zarobione w ostatnich dniach pieniądze, śmiało można przewidzieć, że nie zainwestuje ona w zakup nowego auta. W swojej kolekcji 22-latka ma już bowiem kilka luksusowych modeli.