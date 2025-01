Iga Świątek wygrała, później dostała pytanie o trenera. Nie owijała w bawełnę

Siniakova zdecydowanie bardziej woli występować w duetach - jest pierwsza w rankingu deblistek (triumfowała wielokrotnie wspólnie z Barborą Krejcikovą, ale zawodniczki przestały ze sobą grać pod koniec 2023 roku) i 50. w singlowym rankingu WTA. Czeszka grała w meczu dość nierówno. Udawało jej się przełamywać Świątek i potrafiła pokazać się z dobrej strony, ale popełniała też bardzo dużo błędów.

Australian Open. Iga Świątek wygrała z Kateriną Siniakovą

To nie był prosty mecz. Katerina Siniakova ma sporo asów w rękawie. Czeszka jest doświadczona i przez długi czas mogła obserwować i czerpać dużo z gry Barbory Krejcikovej. W jej grze widać było setki godzin spędzonych na kortach całego świata, ale Iga Świątek pokazała bardzo dobry tenis. Starała się popełniać możliwie jak najmniej błędów, a jednocześnie oszczędzać energię.

W drugim secie Czeszka pokazała jednak kilka momentów bardzo dobrej gry, które zaskoczyły Igę Świątek. Ostatecznie jednak Polka skupiła się mocniej na sobie i pod koniec spotkania dała pokaz spokoju i pewności, który pomógł jej awansować do drugiej rundy. Pokonała Czeszkę 6:3, 6:4. Po meczu została zapytana o swoje wrażenia oraz o to, co sądzi o bliskości ławki trenerskiej.

Australian Open. Iga Świątek opowiedziała o meczu

- To na pewno nie była łatwa pierwsza runda, więc jestem szczęśliwa, że to już za mną. Znam Katerinę z gry w turniejach deblowych przeciw niej, więc wiem, że nie jest łatwą przeciwniczką. Myślę, że grała bardzo dobrze i musiałam być po prostu bardziej praktyczna tam, gdzie tego chciałam. Ostatecznie udało mi się tego dokonać w drugim secie, więc jestem szczęśliwa - podkreśliła Iga Świątek. Potem została zapytana o to, czy taka bliskość trenera podczas Australian Open (znajdują się bliżej zawodników niż w innych turniejach i mogą im częściej doradzać) jej nie przeszkadza. Reklama

- Lubię, kiedy jest blisko. Mieliśmy dobre ćwiczenie podczas United Cup, bo był właściwie obok mnie na ławce i musiał stamtąd dawać trenerskie rady. Tu jest nieco inaczej ze względu na to, że nie jest w stanie przekazać mi aż tyle, jak w czasie United Cup. Po prostu wiedziałam, co muszę zrobić dzisiaj, więc nie czułam, że potrzebuję rad trenera, ale pojawią się momenty, w których to wykorzystam - zapowiedziała Polka. Potem została zapytana jeszcze o to, jaka muzyka leci w jej słuchawkach, gdy wychodzi na kort - czy pomaga jej się zrelaksować czy to może inne brzmienia?

- Nie, nie, nie powinnam medytować przed meczem, byłabym zbyt miękka i zbyt miła. Zazwyczaj rockowa muzyka. Te słuchawki są nowe, dostałam je na święta i są spersonalizowane pode mnie i kocham je, to najlepszy prezent, jaki dostałam w tym roku, więc jestem szczęśliwa - odparła i na kolejne pytanie o jej "wyjściową" piosenkę dodała: - Kocham Pearl Jam, ale teraz to przede wszystkim AC DC i Led Zeppelin, ale to, co mówił speaker, że słucham przez cały czas rocka, to nieprawda. Nie byłabym w stanie spać, więc słucham go tylko przy okazji meczów. Zazwyczaj słucham light popu, nawet jazzu, więc musicie to sobie uaktualnić, ale info o Taylor Swift było dobre. Reklama

Iga Świątek / David Gray / AFP