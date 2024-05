Iga Świątek wygrała finał, a tu takie słowa. Porównanie do legendy

Iga Świątek ma się z czego cieszyć - turniej w Rzymie poszedł jej doskonale, a w finale udało jej się pokonać bardzo wysoko Arynę Sabalenkę. Panie zaledwie parę dni wcześniej widziały się na kortach w Madrycie, gdzie górą również była Świątek. Od lat wiadomo, że korty ziemne to ulubiona nawierzchnia Polki. W tym kontekście przypomina jedną z tenisowych legend.

Martina Navratilova pochwaliła Igę Świątek

"Ma konsekwencję i najważniejsze zwycięstwa. Dlatego tak długo jest numerem jeden. Paryż to dla niej idealne miejsce na mecz" - wyjaśniła Martina Navratilova w rozmowie z essentiallysports.com, odnosząc się do ostatnich sukcesów raszynianki oraz zbliżającego się Rolanda Garrosa. Amerykańsko-czeska tenisistka myślami przeniosła się wstecz i zauważyła pewne podobieństwa między Igą Świątek, a tenisową legendą.

"Grałam swój najlepszy tenis w całym turnieju" - Świątek o triumfie w Rzymie. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

"Jest podobna do Chris Evert. Wystarczy spojrzeć na jej doprowadzającą do szału górną rotację. Myślę, że porusza się tak dobrze, jak nikt inny. Glinę opanowała do perfekcji. Ślizg, ruch i regenerację" - opowiadała Navratilova. Takie porównanie mogłoby Świątek tylko ucieszyć.