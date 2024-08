Iga Świątek wygrała, ale co się stało potem. Takiej jej dawno nie widzieliśmy

Kibice, którzy postanowili zarwać noc ze środy na czwartek i obejrzeć mecz Igi Świątek w Cincinnati, na brak emocji na pewno nie mogli narzekać. Polka zaczęła spotkanie z Warwarą Graczewą kapitalnie. Grała spokojnie, zdecydowanie, wywierając na rywalce na tyle dużą presję, że ta w całym secie była w stanie zdobyć... tylko osiem punktów. Najlepszej rakiecie świata wystarczyły 22 minuty, by kompletnie zdemolować przeciwniczkę i zrobić pierwszy krok do awansu do trzeciej rundy turnieju.

