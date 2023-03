Iga Świątek jest na dobrej drodze do obrony tytułu w turniej WTA 1000 w Indian Wells. Polska tenisistka awansowała już do półfinału, pewnie pokonując w czwartkowym spotkaniu Rumunkę Soranę Cirsteę 6:2, 6:3. Wygrywając, liderka rankingu WTA zanotowała kilka wyjątkowych osiągnięć, które robią ogromne wrażenie. Teraz może już szykować się na starcie z Jeleną Rybakiną, z którą 21-latka ma rachunki do wyrównania.