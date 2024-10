Iga Świątek wycofuje się z kolejnego turnieju. Polka stawia wszystko na jedną kartę

Iga Świątek na przełomie końcówki sierpnia i początku września wzięła udział w ostatniej odsłonie Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie - US Open - i odpadła z turnieju rozgrywanego w Nowym Jorku na poziomie ćwierćfinału, ulegając Jessice Peguli 2:6, 4:6. Wówczas fani raszynianki zapewne nie podejrzewali, że będą musieli dosyć długo poczekać na jej powrót na kort.

Liderka światowego rankingu najpierw zrezygnowała z rywalizacji w Seulu (ranga 500) tłumacząc się wciąż niezadowalającą formą fizyczną po USO. Później nadeszły też wieści o tym, że z powodów osobistych odpuszcza sobie grę w Pekinie (1000), a następnie gruchnęła informacja, że będzie nieobecna także podczas zmagań w Tokio (500) . To nie był koniec serii...

AP / © 2024 Associated Press

WTA w Pekinie. Naomi Osaka - Julija Putincewa. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek nie zagra w kolejnym turnieju. Cel zdaje się być jeden

"Po dokonaniu ważnej zmiany w moim zespole postanowiłam wycofać się z turnieju w Wuhan. Przepraszam kibiców z Chin i wszystkich tych, którzy czekają, żeby zobaczyć moją grę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że potrzebuję trochę czasu" - oświadczyła Świątek, cytowana przez organizatorów na X (Twitterze). Jest to wszystko oczywiście odniesieniem do zakończenia współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim .

Reprezentantka Polski najwidoczniej postanowiła, że skupi się wyłącznie na przygotowaniach do WTA Finals , które symbolicznie będą kończyć bieżącą kampanię - najbliższa edycja odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, między 2 a 9 listopada. Do tego czasu powinniśmy już prawdopodobnie znać nazwisko jej nowego szkoleniowca...

Iga Świątek w WTA Finals będzie bronić 1500 punktów. Sabalenka czyha na jej potknięcia

Warto nadmienić, że do Finals oprócz Świątek zakwalifikowały się jeszcze jak na razie dwie zawodniczki - Barbora Krejcikova oraz Aryna Sabalenka, która niezmiennie stawia sobie za cel odebranie 23-latce pierwszego miejsca w globalnej klasyfikacji. Dłuższa absencja raszynianki i to, co zdarzy się na Bliskim Wschodzie może mieć w całym kontekście ogromne znaczenie.