Iga Świątek już podczas turnieju Indian Wells uskarżała się na problemy zdrowotne , a po przegranym półfinale z Jeleną Rybakiną poinformowała, że podczas meczu zmagała się z bólem i dyskomfortem . Polka mimo to pojechała do Miami, gdzie miała rozpocząć walkę o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu.

Iga Świątek wycofała się z turnieju w Miami

Wycofanie Świątek skomentowali eksperci brytyjskiego Eurosportu. Mats Wilander przewrotnie zauważył, ze dla Polki jest to "świetny moment" na zrobienie sobie przerwy. "Może zacząć treningi na kortach ziemnych i nie spieszyć się z powrotem do gry. Dla niej tak naprawdę jest ważne, by pokazać się z dobrej strony we French Open - zauważył były tenisista.