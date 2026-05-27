Topspinowy forhend - to była broń, która w pierwszym gemie uratowała Igę Świątek, zanim doszło do gry na przewagi. A tego wysokiego kozła sporo było w trakcie wymian trzeciej tenisistki świata z Mają Chwalińską, sprawczynią dotąd największej sensacji turnieju, na korcie numer 21 w kompleksie treningowym.

Iga po raz drugi, od początku turnieju, otwierała dzień z najważniejszymi meczami na korcie centralnym. Przepięknie prezentującym się obiekcie, gdzie pieczętowała już cztery wielkoszlemowe triumfy oraz raz zdobywała medal olimpijski, który pozostawił w niej wielki niedosyt.

Iga Świątek rozpracowała Sarę Bejlek. Zderzenie dwóch styli

Bejlek w drodze do drugiej rundy pokonała Amerykankę Sloane Stephens 6:3, 6:2. Poprzeczka przed Polką od razu została zawieszona znacznie wyżej niż w otwierającym turniej starciu z Emerson Jones. To już nie była ta nieśmiała pretendentka, choć momentami Jones i tak poczynała sobie nad wyraz ofensywnie, jakby idealnie odrabiając zadanie domowe z tego, co może pozwolić jej skraść kilka gemów gwieździe. I to jej się finalnie udało.

35. w rankingu Bejlek szybko pokazała, że przeprawa z nią będzie trudniejsza. W trzecim gemie mocno postawiła się serwisowi 24-latki. Umiejętnie returnowała, a później w grze przez cały kort była równorzędną rywalką. Decydujący punkt, na wagę przełamania zdobyła, gdy Świątek pomyliła się z forhendu, wyrzucając piłkę za linię boczną blisko narożnika kortu.

Różnica we wkładanej w uderzenia wielkiej sile - to było coś, co doskonale widzieliśmy z wysokości trybun. W tenisie Świątek tradycyjnie nie było finezji, ale swoim atutem, gdy trafiała, wyraźnie przejmowała inicjatywę. I to pozwoliło jej bardzo szybko odpowiedzieć powrotnym przełamaniem, drugim w tym pojedynku.

Świątek rzetelnie przygotowała się taktycznie, wiedząc w jaki sposób najbardziej utrudnić zadanie swojej przeciwniczce. Mnóstwo piłek posyłała na jej bekhend, głęboko do linii, więc Bejlek nie miała jak korzystać ze swoich największych atutów. Jednym z nich, paradoksalnie, są także umiejętności w defensywie, ale Polka grała zbyt szybko i precyzyjnie.

Czeszka nie była w stanie włączyć także swojej nadzwyczajnej inteligencji tenisowej, nazywanej też czuciem gry. Choć odnośnie IQ w tym konkretnym spotkaniu można było dyskutować, bo zadziwiająco często grała Polce do forhendu.

Jednak to nikt inny, jak właśnie Bejlek, pierwsza zebrała największą porcję oklasków. Obie tenisistki uraczyły kibiców bardzo długą wymianą, w której miały momenty przewagi i defensywnego kunsztu. Ostatecznie Czeszka popisała się znakomitym, kątowym smeczem, a następnie z wolniejszej piłki fenomenalnie przycelowała po prostej z forhendu. Iga aż pozostała w blokach startowych. Był to ważny punkt dla Czeszki na 40:30 przy podaniu Igi i stanie w secie 1:5. A po chwili publiczność nie dowierzała, gdy Iga popełniła z rzędu dwa podwójne błędy, oddając gema rywalce.

"Podmieniona" Iga Świątek na początku drugiego seta

Precyzja u Świątek się ulotniła i gdy kolejny gem wymykał się z jej rąk, Bejlek oddała jeden podwójny błąd serwisowy, a po kolejnym podaniu tempo akcji ustawiła sobie bardzo dobrym returnem.

W drugim secie mieliśmy powiew świeżości - coś, o czym życzeniowo w rozmowie z Interią mówił Piotr Woźniacki. Świątek zagoniła Bejlek do heroicznej defensywy, a gdy rywalka już oddychała rękawami, zręcznie posłała skrót. A po chwili drugi. Mało? Jedna akcja przerwy i pojawił się skrót numer trzy, jeszcze bardziej finezyjny, bo wymierzony z linii końcowej. Czeszka musiała wziąć kilka głębokich oddechów.

Krótka przerwa po wygranym przez Świątek 6:2 secie sprawiła, że Bejlek wróciła na kort z werwą, by wziąć rewanż już w pierwszym gemie drugiej partii. To była długa batalia o to, czy Polka utrzyma podanie, ostatecznie zakończona na stronę podopiecznej Francisco Roiga po grze na przewagi. Mocniejszy wiatr z jednej strony był błogosławieństwem przy tym palącym słońcu, ale jednocześnie utrudniał dopieszczanie uderzeń, które wymagały precyzji.

Doskonale patrzyło się na trzeciego gema, co udzieliło się także kibicom. To było trzecie przegrane podanie Świątek w tym spotkaniu, ale po fragmencie gry, w którym Bejlek prezentowała się naprawdę bardzo dobrze. Iga znów wróciła do wersji "siła razy ramię", a przeciwniczka odpowiadała swoim wysublimowanym stylem, zwalniając tempo, a otrzymując szanse na kończące uderzenie, bezwzględnie je wykorzystywała.

Oglądaliśmy dokładnie powtórkę scenariusza z pierwszego seta, czyli wet za wet przy podaniu rywalki, zaś w piątym gemie odskok Świątek na 4:1.

Trzeba był czekać do czternastego gema od początku meczu, aby zakończył się wygraną "na sucho". Tej sztuki dokonała Bejlek. Nie dlatego, że na polu serwisowym zagrała nadzwyczajnie, tylko z tego powodu, że Iga zaczęła popełniać wiele błędów. Następnie, przy stanie 0:30 przy swoim podaniu Polka pobiegła do ławeczki, wymieniając rakietę na nową. W końcówce dwa błędy okazały się być bardzo bolesne. Jeden przy uderzeniu z bekhendu, a drugi, znacznie poważniejszy, z posłanej przez ofiarnie broniącą się Czeszkę piłki spadającej za siatkę.

Podrażniona Świątek znakomicie odpowiedziała w ósmym gemie, kończąc go przełamaniem do zera, mając zwycięstwo w meczu na wyciągnięcie ręki. Wyglądało to tak, jakby potrzebowała poczuć się mocniej przyparta do muru, by sięgnąć głębiej do swojego rezerwuaru. Zrobiła to i pewnie domknęła tę wymagającą przeprawę 6:3, bardzo cenną przed kolejnym wyzwaniem. Żółtych światełek ostrzegawczych jednak nie wolno zbagatelizować.

Świątek w trzeciej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Magda Linette - Jelena Ostapenko.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek CHRISTOPHE PETIT TESSON EPA

Sara Bejlek CHRISTOPHE PETIT TESSON EPA





