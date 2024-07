Iga Świątek naraziła się na ponurą reakcję trybun. Czy zasłużenie?

Po tak dotkliwej porażce Iga Świątek wykorzystała przysługujące jej prawo i udała się do szatni na przerwę, z której dłuższą chwilę nie wracała. Gotowa do wznowienia spotkania Putincewa niecierpliwiła się, a także na różne sposoby okazywała swoją dezaprobatę. A to zaplotła ręce, podkurczyła jedną nogę i, jakby czując mentalną przewagę, ostentacyjnie czekała, by za chwilę unosić rakietę ze zniecierpliwienia i wymachiwać w geście protestu.