Iga Świątek wszystko przewidziała. Nie uwierzycie, na kiedy zabukowała bilet powrotny

Iga Świątek znów najlepszą tenisistką świata na końcu sezonu! Polka ani razu nie prowadziła w rankingu Race, by w ostatnim tygodniu zmagań wygrać całe WTA Finals, po rozgromieniu w ostatnim starciu Jessiki Peguli 6:1, 6:0. - W pewnym momencie odpuściłam już dążenie do bycia numerem jeden, bo nie to jest najważniejsze - powiedziała tuż po finale. - Dla mnie to trochę abstrakcyjne, że dziś to wywalczyłam - dodała.