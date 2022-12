Iga Świątek wśród najlepiej zarabiających kobiet świata. Forbes zaskoczył

Kobiecy sport tenisem stoi - taki wniosek można wyciągnąć na podstawie najnowszego rankingu Forbesa, który wziął pod lupę najbogatsze sportsmenki. W czołowej dziesiątce jest aż siedem przedstawicielek tej dyscypliny, a zaraz za nią - dwie kolejne. Jest oczywiście w tym gronie i Iga Świątek, która w 2022 roku rozbiła bank na nagrodach WTA. Pod tym względem w całej stawce nie miała sobie równych.

Polka wciąż w cieniu znakomitych rywalek. Różnica się jednak zmniejsza

Tyle że na to, by znaleźć się na samym szczycie listy, nie wystarczą dobre zarobki na sportowych arenach, ale przede wszystkim - wysokie kontrakty marketingowe. Wygrywając French Open czy US Open, Iga Świątek zarobiła jednorazowo więcej, niż Naomi Osaka, Serena Williams, Eileen Gu czy Emma Raducanu we wszystkich swoich zawodach w całym roku. One jednak mają podpisane umowy z globalnymi gigantami, są ich "twarzami" na całym świecie, mają swoje biznesy. Polka zaś powolutku w tym kierunku zmierza. Gdy w czerwcu podobny ranking opublikowało Sportico, liderka rankingu WTA też była w czołowej dziesiątce, ale jej dochody z kontraktów reklamowych wyceniano na 2,5 miliona dolarów. Dziś to już dwa razy więcej.

Zawrót głowy mogą wywoływać stawki zawodniczek z samego topu. Forbes wyliczył, że zarobki czołowej dziesiątki rankingu, przed opodatkowaniem i oddaniem prowizji pośrednikom, to aż 194 miliony dolarów - 17 procent więcej niż rok temu. Cytowana przez magazyn Cameron Wagner, dyrektor ds. klientów z firmy konsultingowej Elevate Sports Ventures, przyznaje: - Myślę, że wszyscy dostrzegają ogromny rozmach w sportach kobiecych i sponsoringu sportów kobiecych. Zrobiliśmy ogromne postępy, ale też mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia. Marki zaczynają dostrzegać wartość sportu kobiet tu i teraz, jako siły napędowej ich działalności - uważa Wagner.

Iga Świątek: Mam nadzieję, że będziecie też ze mną w przyszłym sezonie. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Naomi Osaka jest aktywna w biznesie. To gwarantuje jej miliony dolarów

Po raz trzeci z rzędu na szczycie listy znalazła się Naomi Osaka, która na korcie w tym roku spędziła niewiele czasu - dotarła zaledwie do jednego finału imprezy WTA (w Miami przegrała z Igą Świątek), a starty zakończyła w połowie września. Dzięki występowi w Miami zarobiła większość ze swojego 1,1 miliona dolarów - 646 tysięcy. Tylko że dla niej to zaledwie dodatek do tego, co wyciąga z kontraktów reklamowych oraz licznych własnych biznesów. A te są szacowane na 50 milionów dolarów. Japonka zainwestowała w kilka firm, agencję wyławiania talentów, a nawet zespół z coraz bardziej popularnego za oceanem pickleballa. To ostatnie stało się w ostatnich godzinach, wspólnie z Nickiem Kyrgiosem.

Iga Świątek już ma większe dochody z innych umów. To będzie postępować

Podobnie wygląda to u Sereny Williams, która we wrześniu zakończyła karierę (300 tys. na korcie oraz 41 milionów poza nim) czy Emmy Raducanu (700 tys. na korcie, 18 milionów na zewnątrz). Podobnie jest w innych dyscyplinach, może poza golfem. Iga Świątek staje się tu wyjątkiem. Polka zarobiła na korcie 9,9 miliona dolarów, a poza nim - kolejne pięć. To i tak dwa razy więcej niż szacowano w połowie roku. I można się spodziewać, że u polskiej tenisistki z czasem różnice też będą znaczne - na korzyść zarobków wywalczonych w biznesie.

Najwyższe zarobki kobiet w sporcie: