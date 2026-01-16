Iga Świątek wspomogła Owsiaka i widać konsekwencje. Wielki wyczyn
W tym roku czeka nas 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem organizacja gra dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci", a w akcję, jak zwykle, zaangażowało się wielu znanych i lubianych postaci ze świata show-biznesu, polityki i sportu. Jedną z nich jest Iga Świątek, która w ostatnich latach biła rekordy dzięki swoim aukcjom. Tym razem może być podobnie. Przebiła magiczną barierę.
Jurek Owsiak liczy na kolejny rekord w nadchodzącym finale. W ubiegłym roku udało się zebrać 289 068 047,77 zł, a pieniądze ze zbiórki poszły na hematologię i onkologię dziecięcą. Pozostaje jedynie czekać na tegoroczne wyniki i obserwować co ciekawsze aukcje.
Iga Świątek od razu postanowiła podjąć współpracę z WOŚP
Świątek w tym roku postanowiła przekazać na aukcję swoją rakietę z Wimbledonu i słynny ręcznik z tego samego turnieju. Warto przypomnieć, że Polka wygrała na londyńskich kortach w seniorskich zawodach po raz pierwszy w karierze, a w międzyczasie dała się poznać jako wielbicielka makaronu z truskawkami i "złodziejka" ręczników, co przydało jej sympatii w oczach kibiców na całym świecie.
"Jak co roku mam ogromną przyjemność dołączyć do akcji fundacji WOŚP. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dla mnie szczególny - niedawno sama założyłam fundację, dlatego jeszcze wyraźniej widzę, jak wielką wartość mają takie inicjatywy. Jestem dumna, że mogę być częścią czegoś, co realnie zmienia życie wielu ludzi" - poinformowała Świątek w filmiku, który zamieściła w mediach społecznościowych.
W tym roku na aukcję przekazuję rakietę Tecnifibre z autografem, którą wygrałam zeszłoroczny Wimbledon. Jej autentyczność potwierdzają ślady trawy z kortu centralnego oraz ręcznik - ten najważniejszy
Zachęcała też do tego, by brać udział w licytacji w każdym miejscu na świecie i dołączyć do niej w ramach akcji pomocowej. Zawodniczka od lat wspiera WOŚP z sukcesami i pobijała już prawdziwe rekordy.
Iga Świątek przekroczyła "magiczny próg"
Aukcja z Igą Świątek w roli głównej już przekroczyła magiczną granicę. Okazało się, że udało jej się zdobyć już teraz 100 tysięcy złotych, a do finałowego rozstrzygnięcia aukcji zostało jeszcze trochę czasu. Kto wie, może i tym razem uda jej się pobić rekord aukcji i zdobyć najwięcej ze wszystkich.
Taka rzecz miała miejsce w 2023 roku. Wówczas Świątek wystawiła rakietę z autografem, którą Polka wygrała Rolanda Garrosa i US Open 2022, zaproszenie na jej pierwszy mecz w kolejnej edycji French Open oraz osobiste spotkanie z nią w Paryżu. Akcja odbiła się szerokim echem i ostatecznie Świątek udało się dzięki niej zebrać dla WOŚP 300 300 zł, co było dla Polki rekordem.