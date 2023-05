Iga Świątek wspomniała krytyczny moment kariery. „Bałam się, że to koniec”

Podczas konferencji przed rozpoczęciem turnieju we Włoszech, w którym Polka broni tytułu padło sporo pytań, w tym tak oczywistych jak o plany na turniej , jak i zaskakujących np. o koronację króla Karola w Wielkiej Brytanii i Katy Perry, która zgubiła się w londyńskiej katedrze.

Iga Świątek: Myślałam, że już nie będę grała w tenisa

- W tamtym punkcie mojego życia problemem było to, że myślałam, iż nie będę już grała w tenisa. Byłam nastolatką i ta kontuzja, a potem operacja to wtedy była dla mnie wielka sprawa - mówiła Światek na konferencji.

- Nie zawsze wiedziałam, że chce zostać tenisistką. Każdego roku musiałam jakby sobie udowadniać, że idę we właściwym kierunku. Nie wierzyłam, że zostaną zawodową zawodniczką aż nie wygrałem kilku spotkań w WTA - dodała Światek. - Wtedy problemem było też to, czy będziemy mieli pieniądze, by nadal iść tą drogą. Jestem szczęśliwa, że dzięki tacie wróciłam na kort. Znalazł środki, bym mogła trenować i odpowiednich trenerów - zaznaczyła.