Iga Świątek wskazała klucz do zwycięstwa. Plan Polki był jasny

Iga Świątek po szalonym meczu z Naomi Osaką awansowała do trzeciej turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Na Polkę w meczu o czwartą rundę czekała Czeszka Marie Bouzkova. Z pozoru zdawało się to być wyraźnie łatwiejsze zadanie. Tak też faktycznie było. Wszystko na korcie zależało od Polki i gdy była skoncentrowana, to Czeszka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Po spotkaniu Polka pochwaliła rywalkę. - Ona świetnie broni, każda piłka wracała na moją stronę kortu, musiałam być bardzo cierpliwa - powiedziała na gorąco Polka.