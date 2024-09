Iga Świątek wrzuciła post nad ranem. Polka ogłasza. Wystarczyło jedno zdanie

Iga Świątek w nocy z soboty na niedzielę wykonała swoje zadanie - pokonała 6:4, 6:2 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową, a tym samym awansowała do IV rundy US Open. Po zakończeniu spotkania, już nad ranem, liderka rankingu WTA wrzuciła do sieci post. Pochwaliła się w nim, że udało jej się spełnić pierwszy cel na wielkoszlemowych kortach w Nowym Jorku.