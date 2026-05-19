Iga Świątek wrzuciła do sieci film. Zadała jedno pytanie. Tysiące reakcji

Iga Świątek ma za sobą bardzo obiecujący start w Italian Open. Na rzymskich kortach dotarła do półfinału. Cieszy jednak nie tyle sam wynik, co zaprezentowany przez Polkę styl gry.

"Iga wróciła do ustawień fabrycznych" - zgodnie orzekli eksperci. Należy to potraktować jako znakomity prognostyk przez zbliżającą się imprezą na kortach Rolanda Garrosa, która lada moment skupi na sobie uwagę nie tylko fanów tenisa.

Iga Świątek zabrała głos w sieci. "Wartość, która powinna być drogowskazem"

Co roku 19 maja obchodzimy Światowy Dzień Fair Play. Raszynianka właśnie z tej okazji nagrała krótki film ze swoim udziałem. Ważne przesłanie w nim zawarte opublikowała na Instagramie.

- Cześć! Nazywam się Iga Świątek i jestem tenisistką. Dla mnie fair play to coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad na korcie. To sposób, w jaki podchodzimy do rywalizacji, do życia, do drugiego człowieka: z szacunkiem, uczciwością i odpowiedzialnością za swoje zachowania - oznajmiła na wstępie.

- To wartość, która powinna być drogowskazem. W pewnym sensie kręgosłup moralny, na którym budujemy to, jakim jesteśmy człowiekiem - dodała.

Sama od lat hołduje zasadom, o których mówi. Na korcie i w życiu codziennym. Postawa fair jest tak samo pożądana na sportowych arenach, jak i na co dzień z dala od nich.

- To coś, co definiuje nas jako sportowców, ale przede wszystkim jako ludzi w codziennym życiu, niezależnie czy to szkoła, praca, czy relacje z innymi. Fair play to nasz wybór. To sposób myślenia, który stawia wartości ponad zwycięstwo - przekonuje Iga.

W opisie do zamieszczonego klipu zwróciła się bezpośrednio do followersów. Zadała jedno pytanie.

"Fair Play to postawa, która kształtuje nasze relacje i decyzje. A co dla Ciebie oznacza Fair Play?" - to końcowy fragment wpisu Świątek.

Pod postem tylko w ciągu pierwszej godziny pojawiło się ponad 100 entuzjastycznych komentarzy i kilka tysięcy emotikonów. Nie każdy odnosił się do głównej kwestii. Cześć internautów wykorzystała okazję, by życzyć najlepszej polskiej tenisistce triumfu w Paryżu.

W stolicy Francji trzecia obecnie rakieta świata sięgała po tytuł już czterokrotnie. Bezkonkurencyjna okazywała się w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. W tegorocznej edycji ponownie należy do grona faworytek.

Losowanie głównej drabinki turnieju rozpocznie się w czwartek o godz. 14:00. Druga w tym sezonie wielkoszlemowa impreza odbędzie się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

Rozwiń

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News





Luciano Darderi - Roman Andres Burruchaga. Skrót meczu Polsat Sport