Iga Świątek wróciła do sieci i od razu zwróciła się do Niewiadomej. Dwujęzyczny przekaz

Katarzyna Niewiadoma prowadziła w klasyfikacji przez kilka etapów i utrzymała żółtą koszulkę do samego końca . To jeden z największych sukcesów polskiego kolarstwa. Nic dziwnego, że przykuł uwagę Igi Świątek.

Iga Świątek zwróciła się do Katarzyny Niewiadomej

Iga Świątek wróciła do mediów społecznościowych po krótkim odcięciu. Przegrana z Aryną Sabalenką z pewnością nie wpłynęła na nią najlepiej , a narażanie się na nienawistne komentarze w sieci to ostatnia rzecz, której potrzebowała polska tenisistka. Postanowiła w tym czasie nadrobić zaległości.

Od razu wrzuciła wpis, na którym oznaczyła Katarzynę Niewiadomą, triumfatorkę Tour de France kobiet. Postanowiła napisać tylko kilka słów. "This is absolutely inspiring and amazing [To ogromnie inspirujące i niesamowite - tłum. red.]! Ogromne gratulacje" - brzmiała treść posta. Świątek udostępniła również zdjęcia, na których widać było radość zwyciężczyni.