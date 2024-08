Iga Świątek wróci na kort jeszcze przed US Open. Oficjalne potwierdzenie

Iga Świątek szykuje się do US Open

Polka zagra w meczu pokazowym

23-latka będzie jedną z gwiazd pokazowego wydarzenia Stars of the Open. W jego ramach rozegrane zostaną cztery mikstowe spotkania pokazowe w Nowym Jorku. Świątek wystąpi w parze z Sebastianem Kordą, a ich rywalami będą Jasmine Paolini - 5. w rankingu WTA - oraz Matteo Berrettini (44. w rankingu ATP) .

Stars of the Open rozpocznie się 21 sierpnia o godzinie 19:00 czasu nowojorskiego - a o 1:00 czasu polskiego - i w jego ramach rozegrane zostaną cztery mecze. Pozostałe zapowiadane mecze to: Andre Agassi i Carlos Alcaraz vs. John McEnroe i Novak Djokovic, Gabriela Sabatini i Juan Martín del Potro vs. Caroline Wozniacki i Andy Roddick, a także Taylor Townsend i Boris Kodjoe vs. Sloane Stephens i Frances Tiafoe.