Iga Świątek wreszcie coś znalazła w pucharze. Wielkie zaskoczenie

Organizatorzy US Open dostrzegli mały szczegół - Polka po triumfach we French Open zaglądała do środka pucharów, ale rozczarowana nic tan nie znajdowała. Oficjalny twitter turnieju Rolanda Garrosa nawet opublikował post po zwycięstwie w USA z podpisem, że wciąż szuka tiramisu.





To sprawiło, że organizatorzy US Open wpadli na pomysł, by sprawić Świątek niespodziankę. Na konferencji po meczu z Ons Jabeur zachęcili ją, by zajrzała do pucharu. Polka z zaciekawieniem zdjęła pokrywę i od razu na twarzy pojawił się szeroki uśmiech. - O mój Boże. Wow. Kto to zrobił? - pytała i wyjęła z środka ulubiony deser tiramisu.

Reklama

Jeden z organizatorów potwierdził, że dostrzegli, iż Polka zawsze szuka czegoś w środku pucharów, więc tym razem chcieli, by coś znalazła. - Bardzo to doceniam, zwłaszcza że teraz będę miała czas, by to zjeść. Pewnie się ubrudzę - dodała Polka.