Iga Świątek wraca na swoje miejsce. Polka znów liderką rankingu WTA!

Za plecami Australijki w rankingu znajdowała się właśnie Świątek i to ona została nową pierwszą rakietą świata. Wówczas prawdopodobnie nikt nie oczekiwał, że Świątek właśnie rozpoczyna swoją niesamowitą historię w tej roli. Liderką światowego rankingu była nieprzerwanie przez dokładnie 75 tygodni. Dzięki temu jest dokładnie 11 zawodniczką w historii pod względem nieprzerwanej dominacji w rankingu.

Iga Świątek znów liderką rankingu WTA! Powrót na szczyt

Przed nią są jedynie same legendy. Świątek jednak na jakiś czas musiała się z fotelem liderki rozstać. Dokładnie 10 września 2023 roku tę rolę przejęła Aryna Sabalenka, która osiągnęła lepszy wynik w US Open. Już wtedy było jednak jasne, że kwestią czasu najprawdopodobniej jest powrót Świątek na miejsce, które właśnie straciła. Przed WTA Finals wiedzieliśmy, że jest to możliwy scenariusz.