Iga Świątek ma za sobą niesamowity sezon na kortach trawiastych. Polka wygrała 10 z 11 spotkań. Najpierw dotarła do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg, a później po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon na poziomie zawodowym. Dokonała tego w spektakularnym stylu, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 w 57 minut . To pierwszy przypadek od 37 lat, gdy jakakolwiek tenisistka wygrała decydujące starcie na wielkoszlemowej imprezie bez straty gema. Poprzednio tej sztuki dokonała Steffi Graf, podczas jej Roland Garros 1988. Z kolei w Londynie na takie zdarzenie trzeba było czekać od... 1911 roku. Triumf na Wimbledonie sprawił, że nasza tenisistka stała się pierwszą Polką w historii, które wygrała singlowe rozgrywki w stolicy Wielkiej Brytanii na poziomie zawodowym.

Dla 24-latki był to już szósty wielkoszlemowy tytuł, ale dopiero pierwszy na trawie. Dzięki temu skompletowała najcenniejsze trofea w tenisowym kalendarzu na każdej nawierzchni. Raszynianka czekała na triumf w jakichkolwiek rozgrywkach od Roland Garros 2024. Przełamanie nie przyszło na jej ulubionej mączce, ale na trawie, która była dotychczas najbardziej wymagającą nawierzchnią dla Świątek, mimo że to właśnie na niej odniosła swój jedyny juniorski sukces w grze pojedynczej, wygrywając siedem lat temu Wimbledon w tej kategorii wiekowej . W tym sezonie Iga udowodniła sobie i wszystkim obserwatorom, że potrafi dominować nie tylko na cegle i hardzie, ale także na kortach trawiastych.

W ten oto sposób z 1540 pkt straty do Peguli, nagle zrobiła się przewaga Świątek w wysokości 390 "oczek". W najnowszym zestawieniu Iga posiada 6813 pkt. Co ciekawe, nasza reprezentantka po raz pierwszy w karierze znalazła się na 3. miejscu. W przeszłości przebywała już na innych pozycjach w czołowej "10", poza właśnie tą, na której się obecnie plasuje. Raszynianka znacząco zniwelowała także stratę do drugiej Coco Gauff. Aktualnie wynosi ona już tylko 856 "oczek". Jest zatem spora szansa na nawiązanie przez 24-latkę walki o pozycję wiceliderki, gdyż do końca sezonu broni już tylko 830 pkt (430 za ćwierćfinał US Open i 400 za WTA Finals). Na wyraźnym prowadzeniu w rankingu pozostaje Aryna Sabalenka, która po raz pierwszy w swojej karierze przekroczyła barierę 12000 "oczek".