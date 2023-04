Iga Świątek wraca na kort. Zawalczy o luksusowy samochód

Iga Świątek wraca do gry. W Stuttgarcie powalczy o luksusowy samochód

21-latka w Niemczech pojawiła się już w sobotę, by szlifować formę przed powrotem do rywalizacji. Okazało się to być przyczynkiem do sympatycznej interakcji między Świątek a Flavio Cipollą, trenerem Darii Kasatkiny, który dwukrotnie proponował Polce, że wyręczy ją i samodzielnie posprząta kort przed treningiem swojej podopiecznej. Za pierwszym razem Świątek pozwoliła sobie pomóc, za drugim jednak nie dała się namówić i samodzielnie uporządkowała nawierzchnię.