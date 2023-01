Iga Świątek, przez ostatnie dni zmagająca się z urazem barku, we wtorek ponownie pojawi się na korcie. Polka jest już w Melbourne i przygotowuje się do wielkoszlemowego Australian Open. Organizatorzy uwzględnili liderką WTA w oficjalnym harmonogramie sesji treningowych - co oznacza, że po kontuzji nie ma już śladu.