Iga Świątek wraca na kort i od razu zaskoczyła. "Turniej treningowy"

Iga Świątek zagra w WTA 1000 w Cincinati. Zaskakujące słowa

Rok temu na amerykańskich kortach dotarła do półfinału, w którym to przegrała z Coco Gauff. Pierwsza wypowiedź przed tym turniejem ze strony Świątek nieco zaskoczyła. - Podchodzimy do tego spokojnie, robiąc wszystko krok po kroku. Na pewno od początku nie będzie idealnie, ale miałam kilka dni, aby naprawdę przyzwyczaić się do nawierzchni, więc każdego dnia staram się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię, a następnego dnia wchodzę na kort ze świadomością, że mogę coś zrobić lepiej. Potraktuję to jako turniej treningowy - rozpoczęła na dniu medialnym.