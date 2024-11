Iga Świątek wraca do starej roli. Rozmowy zakończone. Jest oficjalny komunikat

Iga Świątek ponownie otworzy się przed kibicami. Canal+ montuje drugą część dokumentu

" I po wielu innych rozmowach z ważnymi osobami w tenisowym świecie . Sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy, możecie nas trzymać za słowo. I rozliczyć po Nowym Roku z tego, co zmontujemy w najbliższych tygodniach" - doprecyzował jego redakcyjny kolega Żelisław Żyżyński.

Świątek sposobi się tymczasem do startu w finałach Billie Jean King Cup, które w dniach 12-20 listopada rozegrane zostaną w hiszpańskiej Maladze. Ma nieco więcej czasu na odpoczynek, niż pierwotnie planowała. Z turniejem WTA Finals pożegnała się już po fazie grupowej .

Impreza w Rijadzie stanowiła dla Igi ostatnią szansę na odzyskanie pozycji liderki rankingu WTA. Nie pozwoliła na to jednak przede wszystkim wysoka forma Aryna Sabalenki . I to ona zachowa miano pierwszej rakiety świata do końca bieżącego roku.