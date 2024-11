Iga Świątek wraca do gry. Ekspert o szansach Polki, groźna jest nie tylko Sabalenka

Rywalizacja na pierwszym etapie finałów WTA, turnieju dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu, odbywa się w dwóch grupach, w których zawodniczki walczą systemem "każda z każdą". Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z każdej grupy i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 9 listopada finale.

Tenis. Iga Świątek zaczyna meczem z Krejčikovą

- Jest wiele niewiadomych przed tym turniejem, jeśli chodzi o Igę. Dwa miesiące przerwy sprawiły, że nie wiadomo, jak się zaprezentuje. Wierzę, że będzie to jednak dobry start - powiedział PAP Matkowski, który zna atmosferę takich imprez, gdyż wielokrotnie brał udział w finałach ATP, a w 2011 roku w Londynie, wspólnie z Mariuszem Fyrstenbergiem, dotarli do finału.

- Dobrze, że Iga w pierwszym meczu zagra z Czeszą. Rywalka ma swoje problemy zdrowotne, co odbija się na jej formie i wynikach. To najlepsza rywalka dla Igi, by udanie wejść w ten turniej - ocenił Matkowski.