Iga Świątek wprost przed meczem z Sofią Kenin. "Zdałam sobie sprawę, że…"

Iga Świątek zabrała głos przed meczem z Sofią Kenin. Mówi o tym wprost

Na krótko przed tym starciem Polka spotkała się z dziennikarzami, aby porozmawiać m.in. o przygotowaniach do tegorocznej edycji australijskiej imprezy. Polka zdecydowała się na wyznanie i zdradziła, co jest główną przyczyną jej obecnej dyspozycji. Warto przypomnieć, że 22-latka jest w znakomitej formie, co udowodniła wygrywając wszystkie mecze singlowe podczas rozgrywek United Cup.